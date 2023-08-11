Власти Калининграда назвали стоимость строительства школы на ул. Мариенко

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Строительство общеобразовательных школ на ул. Мариенко в Калининграде оценивается более чем в 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении горадминистрации, опубликованном на сайте мэрии на странице нормативных документов.

Согласно размещенным данным, подготовительные и предпроектные работы начнутся уже в этом месяце. Школа рассчитана на 1725 мест. Начало строительства объекта запланировано на октябрь 2024 года, сдача должна состояться в августе 2027 года.

Как уточняется в документе, предполагаемая стоимость объекта в текущих ценах составляет 2 244 467, 53 руб. В ценах соответствующих лет — 2 566 450, 96 руб.

Напомним, в середине июля власти Калининграда сообщили, что выделили участок под строительство школы на улице Мариенко. Тогда говорилось, что горадминистрация намерена под новую школу скорректировать проект школы № 59 на ул. Рассветной. В начале августа сообщалось, что власти обещают начать проектировать новую школу на ул. Мариенко в Калининграде в 2023 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter