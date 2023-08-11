Власти Калининграда назвали стоимость строительства школы на ул. Мариенко

Строительство общеобразовательных школ на ул. Мариенко в Калининграде оценивается более чем в 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении горадминистрации, опубликованном на сайте мэрии на странице нормативных документов.

Согласно размещенным данным, подготовительные и предпроектные работы начнутся уже в этом месяце. Школа рассчитана на 1725 мест. Начало строительства объекта запланировано на октябрь 2024 года, сдача должна состояться в августе 2027 года.

Как уточняется в документе, предполагаемая стоимость объекта в текущих ценах составляет 2 244 467, 53 руб. В ценах соответствующих лет — 2 566 450, 96 руб.

Напомним, в середине июля власти Калининграда сообщили, что выделили участок под строительство школы на улице Мариенко. Тогда говорилось, что горадминистрация намерена под новую школу скорректировать проект школы № 59 на ул. Рассветной. В начале августа сообщалось, что власти обещают начать проектировать новую школу на ул. Мариенко в Калининграде в 2023 году.