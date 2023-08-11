В Калининграде заказывают защитную сетку под эстакадный мост за 4,8 млн руб.

В Калининграде городские власти выделили 4,8 млн рублей на установку защитной сетки под эстакадным мостом на Ленинском проспекте. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно документам, установить сетку намерены в районе острова Канта от пятой до девятой опоры и от 16 до 21 опоры.

Закончить работы подрядчик должен будет за 129 дней с даты подписания контракта. Заявки от участников аукциона принимаются до 21 августа.

Ремонт деформационных швов на эстакадном мосту начался в июне 2023 года. Ремонт моста будет проводиться в два этапа по обеим сторонам эстакады. Завершить его обещают к концу лета. Власти собираются привести в порядок девять деформационных швов.

За последние годы мост не раз ремонтировали. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году на эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. Но к началу 2019 года на месте ремонта появились трещины. В октябре 2019 года проводился ремонт аварийного пролета моста.

В 2021 году на эстакаде пытались привести в порядок деформационные швы и тротуары. Параллельно проводилось очередное обследование конструкций почти за 4 млн рублей. Эксперты рекомендовали снизить нагрузку и ограничить скорость движения по эстакадному мосту.