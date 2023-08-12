Вирусолог оценил летальность нового омикрон-штамма коронавируса EG.5

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 или «эрис» особой угрозы не представляет. Такое мнение высказал ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Летальность [вариантов омикрон-штамма] довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта („эриса“ — прим. ТАСС), по-видимому, такая же летальность — нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет», — заявил Альтштейн.

Как уточнил вирусолог, что EG.5 идет на смену распространенному варианту «омикрона» XBB.1.5 («кракен»). «Эти варианты отличаются по одной мутации, разница между ними по биологическим свойствам не принципиальная. В общем, [«эрис»] не обладает большей летальностью и не дает более тяжелые заболевания в сравнении с другими вариантами «омикрона», — отметил Альтштейн.

Напомним, с апреля по август в России выявлено 17 случаев заболевания EG.5. И хотя новый вариант пока не получил широкого распространения, риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с распространением «эриса», существуют.