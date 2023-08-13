Возле старинной виллы на Грекова в Калининграде разрешили вырубить 12 деревьев

Возле исторического особняка на ул. Грекова, 10 в Калининграде разрешили вырубить 12 многолетних деревьев. Информация об этом содержится в проекте компенсационного озеленения.



«Принятый план приспособления нежилого здания под индивидуальный жилой дом позволяет осуществить компенсационное озеленение в границах земельного участка данного объекта», — говорится в документе.

Согласно ведомости «вырубаемых зеленых насаждений», на участке намерены снести 12 деревьев: белый клен, черная ольха, конский каштан, вяз шершавый, яблоня и семь кленов остролистных. Взамен необходимо будет высадить 18 деревьев: 3 лесных бука, семь остролистных клена, декоративную плакучую вишню, два граба и пять самшитов.

Разрушающийся особняк на улице Грекова в Калининграде, недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. В довоенные годы строение принадлежало Биржевому обществу, во время войны оно было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала двухтысячных годов исторический дом ветшает. Нынешний владелец Олег Назаров пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл тяжбу. Владелец намерен приспособить особняк под современное использование, однако сроки и предполагаемый функционал объекта Назаров не называет.

Летом 2021 года стало известно, что на земельном участке, где расположен исторический особняк по улице Грекова, 10, обнаружили культурный слой Кёнигсберга.