Служба охраны памятников установила границы старинного особняка у драмтеатра

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В границах территории старинного особняка на ул. Грекова, 10 запретили возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов, существующих на его территории. Соответствующий приказ подписал глава областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Евгений Маслов.

Приказ запрещает проведение в границах исторического здания земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Приказом разрешается проведение работ по сохранению самого ОКН, историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия и т.п.

Разрушающийся особняк на улице Грекова в Калининграде, недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. В довоенные годы строение принадлежало Биржевому обществу, во время войны оно было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала двухтысячных годов исторический дом, расположенный около драмтеатра и зоопарка, ветшает. Владелец пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл тяжбу. В итоге он высказал намерение приспособить особняк под современное использование.

В августе 2023 года возле здания разрешили вырубить 12 деревьев. В документации отмечалось, что «принятый план приспособления нежилого здания под индивидуальный жилой дом позволяет осуществить компенсационное озеленение в границах земельного участка данного объекта».

Летом 2021 года стало известно, что на земельном участке, где расположен исторический особняк по улице Грекова, 10, обнаружили культурный слой Кёнигсберга.

Грекова.jpg

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter