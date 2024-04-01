Служба охраны памятников установила границы старинного особняка у драмтеатра

В границах территории старинного особняка на ул. Грекова, 10 запретили возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов, существующих на его территории. Соответствующий приказ подписал глава областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Евгений Маслов.



Приказ запрещает проведение в границах исторического здания земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Приказом разрешается проведение работ по сохранению самого ОКН, историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия и т.п.

Разрушающийся особняк на улице Грекова в Калининграде, недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. В довоенные годы строение принадлежало Биржевому обществу, во время войны оно было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала двухтысячных годов исторический дом, расположенный около драмтеатра и зоопарка, ветшает. Владелец пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл тяжбу. В итоге он высказал намерение приспособить особняк под современное использование.

В августе 2023 года возле здания разрешили вырубить 12 деревьев. В документации отмечалось, что «принятый план приспособления нежилого здания под индивидуальный жилой дом позволяет осуществить компенсационное озеленение в границах земельного участка данного объекта».