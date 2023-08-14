Власти: после ремонта швов на эстакадном мосту начнут ремонтировать трамвайные пути

После заделки деформационных швов на эстакадном мосту ремонт продолжится и коснется трамвайных путей. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях телеграм-канала «Нового Калининграда».



«Трамвайные рельсы были уложены на эстакадном мосту по чешской технологии на резиновую основу с заделкой стыков. За десятилетия резина выкрошилась. После завершения ремонта деформационных швов, когда можно будет выгородить участки для работ, путейцы предприятия расчистят и зальют стыки между плитами специальной мастикой», — сообщили в администрации.

Там назвали ремонт трамвайных рельсов «поэтапным». Так, сейчас трамвайные рельсы укрепляют в рамках реконструкции Фестивальной аллеи, далее это планируют сделать на Аллее Смелых.

Ранее стало известно, что ориентировочная дата окончания работ по ремонту швов — 16 августа