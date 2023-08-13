В мэрии рассказали, когда планируется окончание ремонта швов на эстакадном мосту

Завершить ремонт деформационных швов на эстакадном мосту в Калининграде планируют завершить на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



По данным ведомства, утром 11 августа на объекте прошло совещание с участием подрядчика, специалистов комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры и МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». «Участники встречи констатировали — ремонт в запланированных объёмах идёт к завершению, остаётся в ночное время доизолировать швы и устранить ряд замечаний. Ориентировочная дата окончания работ — 16 августа», — говорится в сообщении.

Ремонт деформационных швов на эстакадном мосту начался в июне 2023 года. Ремонт моста проводится в два этапа по обеим сторонам эстакады. Завершить его обещали к концу лета.

Также стало известно, что в Калининграде городские власти выделили 4,8 млн рублей на установку защитной сетки под эстакадным мостом на Ленинском проспекте. Установить сетку намерены в районе острова Канта от пятой до девятой опоры и от 16 до 21 опоры.