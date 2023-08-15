Пробка перед Куршской косой достигла 5 километров

Пробка перед Куршской косой достигла 5 километров
Скриншот «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Наступившая жара, во вторник, 15 августа, вызвала масштабные пробки на дорогах в направлении морского побережья. Особенно сложная ситуация возникла перед Зеленоградском и Куршской косой.

По данным «Яндекс. Карт», затор в направлении косы начинается на въезде в Зеленоградск и длится до контрольно-пропускного пункта нацпарка. Длина пробки превышает 5 км.

Региональное управление МЧС объявило на вторник штормовое предупреждение в связи с жарой до 34 градусов. Это выше суточного рекорда, зафиксированного почти 40 лет назад.

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