Пробка перед Куршской косой достигла 5 километров

Наступившая жара, во вторник, 15 августа, вызвала масштабные пробки на дорогах в направлении морского побережья. Особенно сложная ситуация возникла перед Зеленоградском и Куршской косой.



По данным «Яндекс. Карт», затор в направлении косы начинается на въезде в Зеленоградск и длится до контрольно-пропускного пункта нацпарка. Длина пробки превышает 5 км.

Региональное управление МЧС объявило на вторник штормовое предупреждение в связи с жарой до 34 градусов. Это выше суточного рекорда, зафиксированного почти 40 лет назад.