Китайские машины вышли на первое место на авторынке Калининградской области

По сравнению с прошлым годом структура предложения на авторынке Калининградской области сильно изменилась, отмечают эксперты «Авито Авто». Прежде всего это касается новых автомобилей.



В этом сегменте чаще всего сейчас предлагают к продаже китайские марки. Их доля в первом полугодии 2023 года составила 58,7%. Для сравнения: в прошлом году она едва превышала 6%. На второй позиции- корейские авто. Их доля — 19,1%. Замыкает тройку Германия. Доля немецких машин на рынке новых автомобилей области — 7,4%. За Германией следует российский автопром с 6,5%. Это на 0,4% меньше, чем в прошлом году.

Однако в целом по России в структуре предложения новых автомобилей в сравнении с прошлым годом доля российских производителей выросла до 22,4%.

Что касается автомобилей с пробегом, здесь ситуация иная. Около 43% выставленных на продажу авто в регионе — производства Германии, как и в прошлом году. Затем следуют Япония и Франция. Российские подержанные автомобили не вошли в пятёрку самых продаваемых в регионе. Их доля сокращается и в целом по стране.