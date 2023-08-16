Стала известна причина массовой гибели водоплавающих птиц в Советске

Причиной массовой гибели водоплавающих птиц в Советске было активное цветение сине-зеленых водорослей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в минприроды региона.



Синхронно с цветением водорослей произошла авария в работе городской канализации с попаданием нечистот в водоемы — озеро Городское и реку Тыльжу, что привело к появлению неприятного запаха. Однако прямой связи между выпуском нечистот и гибелью птиц нет, прокомментировали в минприроды.

Ранее в редакцию «Нового калининграда» обратились жители Советска и сообщили, что с 18 июля в водоемах находились тушки птиц, на поверхности озера была замечена обильная пена, а от самого водоема исходил резкий неприятный запах.