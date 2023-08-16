Стала известна причина массовой гибели водоплавающих птиц в Советске

Все новости по теме: Экология

Причиной массовой гибели водоплавающих птиц в Советске было активное цветение сине-зеленых водорослей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в минприроды региона.

Синхронно с цветением водорослей произошла авария в работе городской канализации с попаданием нечистот в водоемы — озеро Городское и реку Тыльжу, что привело к появлению неприятного запаха. Однако прямой связи между выпуском нечистот и гибелью птиц нет, прокомментировали в минприроды.

Ранее в редакцию «Нового калининграда» обратились жители Советска и сообщили, что с 18 июля в водоемах находились тушки птиц, на поверхности озера была замечена обильная пена, а от самого водоема исходил резкий неприятный запах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter