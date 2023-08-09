Очевидец: в двух водоемах Советска массово гибнут птицы (фото)

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В водоемах Советска массово гибнут водоплавающие птицы, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец. 

Первые случаи были зафиксированы 18 июля. Тушки птиц находили в озере Городском у завода промыслового судостроения и в реке Тыльже.

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу рекомендовали обратиться к региональным властям. В Минприроды Калининградской области сообщили, что направили на место специалистов для выяснения причин гибели птиц. Глава министерства Олег Ступин пообещал прокомментировать ситуацию после завершения проверки.

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