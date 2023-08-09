Очевидец: в двух водоемах Советска массово гибнут птицы (фото)

В водоемах Советска массово гибнут водоплавающие птицы, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.

Первые случаи были зафиксированы 18 июля. Тушки птиц находили в озере Городском у завода промыслового судостроения и в реке Тыльже.



В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу рекомендовали обратиться к региональным властям. В Минприроды Калининградской области сообщили, что направили на место специалистов для выяснения причин гибели птиц. Глава министерства Олег Ступин пообещал прокомментировать ситуацию после завершения проверки.