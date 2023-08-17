В Калининградской области зафиксирован «кредитный бум» на частное строительство

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В июле 2023 года жители Калининградской области взяли в Сбербанке кредиты на строительство или покупку частных домов (ИЖС) на общую сумму более 240 млн рублей, информирует пресс-служба банка. Эта сумма стала рекордной с момента начала действия его программы «Господдержка».

За 7 месяцев текущего года банк выдал таких кредитов на 1 млрд рублей. Это в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 22 раза больше, чем в 2021 году. Ипотеку на ИЖС калининградцы стали оформлять в 7 раз чаще.

Повышение активности покупателей на рынке частного строительства банкиры называют «кредитным бумом» и связывают не только с сезонностью, но и с рядом законодательных реформ. Значительно повлияло на спрос распространение льготных программ на загородные объекты и смягчение условий выдачи ипотеки. К примеру, появилась возможность при кредитовании выбирать: строить дом самостоятельно или с подрядчиком, отмечают в кредитно-финансовой организации.

В первом квартале текущего года на ИЖД приходилось более 68% введённого жилья. Было введено 1 314 жилых домов общей площадью 215,7 тыс. м2.

Во вторник, 15 июля, Центробанк поднял ставку рефинансирования (от нее, в частности, зависит уровень ипотечных ставок) с 8,5 до 12%.

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