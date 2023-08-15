Курсы доллара и евро обновляют максимумы, ЦБ повышает ставку. Что происходит?

В понедельник курсы доллара и евро на Московской бирже обновили максимумы с марта 2022 года, превысив 101 и 110 рублей соответственно. Падение рубля ускорилось и с начала августа составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Во вторник, 15 августа, Центробанк объявил о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%, до этого ее поднимали в июле. Что происходит: «Новый Калининград» собрал ответы на основные вопросы.



Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Это из-за ослабления рубля?

В Банке России решение внепланово повысить ключевую ставку объяснили намерением ограничить «риски для ценовой стабильности». «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт», — говорится в заявлении ЦБ. Это, как указал регулятор, усиливает «эффект переноса ослабления рубля в цены».

Инфляционное давление продолжает усиливаться, отметили в Центробанке. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. «При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном регулятором.

За день до повышения ключевой ставки ТАСС опубликовал колонку помощника президента РФ Максима Орешкина, посвященную национальной валюте. В ней он назвал основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику.

Нам всё-таки ждать дальнейшего повышения цен?

Решение повысить ключевую ставку направлено как раз на то, чтобы вернуть инфляцию к 4% — цели, установленной на 2024 год, пояснили в Центробанке. Поднятие ставки приведет к удорожанию кредитов. Это должно снизить потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, а также спрос на валюту, указал в комментарии РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Наряду с этим повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли, считает он.

Экономисты указывают, что перенос валютных издержек в инфляцию еще впереди. В выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития Высшей школы экономики от 4 августа говорится, что с начала года рубль ослабел примерно на 30% относительно основных мировых валют. Это добавит 1,5-3 процентных пункта к общей инфляции, спрогнозировали исследователи. «Перенос валютных издержек в цены оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при более крепком курсе, и пока не проявил себя в полной мере», — отмечают авторы.

В пресс-релизе Центробанка от 14 августа сообщается об ускорении роста цен в июле. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории: техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты. Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин, отмечает регулятор.





Из-за чего слабеет рубль?

В Банке России основную причину связывают с экспортом и импортом товаров и услуг. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявлял 11 августа, что экспорт и импорт в июне и июле были близки к средним значениям за первое полугодие 2023 года. При этом стоимость экспорта сейчас почти на треть меньше второй половины 2022 года, а стоимостной объем импорта возрос.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в середине июля связывала ослабление рубля с изменением динамики внешней торговли. «Но плавающий курс, на наш взгляд, — это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать в экономике», — заявляла она.

Эксперты называли в числе причин ослабления рубля отток капитала и снижение экспортной выручки. Укреплять национальную валюту, скорее всего, будут не только за счет повышения ключевой ставки, считают аналитики. К дополнительным мерам относят возвращение требований по обязательной продаже части валютной выручки, введение ограничений на отток капитала и прямые валютные интервенции. Сам Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки «в случае усиления проинфляционных рисков».

Эта тенденция продолжится?

Вероятно, да — как минимум в ближайшие месяцы. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ожидает, что повышение ключевой ставки проявит свою эффективность в течение полугода. За это время рубль может ослабнуть более значительно, приводит мнение эксперта «Коммерсант».

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что «по фундаментальным причинам» рубль может начать укрепляться в сентябре. «Экспорт наконец отреагирует на повысившиеся сырьевые котировки, а импорт — на повысившиеся цены», — пояснила она в комментарии РБК

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград