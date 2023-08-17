Все пассажиры Red Wings, застрявшие в Анталье, доставлены в Россию

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Все пассажиры задержанных ранее рейсов Red Wings вернулись из Антальи в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграмм-канал авиакомпании.

«Авиакомпания вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Red Wings допустила длительные задержки рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777. Из-за этого в Анталье скопилось свыше 1 200 пассажиров, планировавших вернуться домой. Им пришлось ждать своих рейсов более двух суток.

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