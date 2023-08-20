Тренер «Балтики» после проигрыша: тем интереснее нам будет выкручиваться из этой ситуации

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Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич накануне на послематчевой пресс-конференции заявил, что сложившихся погодных условиях было непросто играть и что ему не в чем упрекнуть команду. Видео с пресс-конференции клуб опубликовал в своем Youtube.

«Была целостная игра в нашем исполнении что в первом, что во втором тайме, реализация хромает. Было достаточно непросто в таких погодных условиях играть, даже на лавке было тяжело (температура воздуха в субботу в Калинингрде поднялась до отметки почти в 30 градусов — прим. „Нового Калининграда“). Не могу ничего сказать в упрек ребятам, наоборот — большое желание, страсть. Оставили все силы на поле боя. К сожалению, не победили, не смогли взять очков, поэтому разочарован, конечно, результатом, но чем сложнее, тем интереснее нам будет выкручиваться из этой ситуации. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Игнашевич.

«Балтика» накануне проиграла «Уралу» в матче Премьер-лиги на домашнем стадионе. Игра прошла в субботу, 19 августа, и завершилась со счетом 0:1 — гости забили пенальти. По итогам поединка «Урал» поднялся в таблице на первое место с 13 очками, «Балтика» занимает 14-ю строчку с тремя баллами. Следующая игра пройдет 27 августа с «Крыльями Советов» в Самаре.


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