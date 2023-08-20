Очередные торги на строительство научно-учебного центра МГУ в Зеленоградске почти за 1 млрд руб. приостановлены

Торги на строительство научно-учебного центра Московского государственного университета на реке Тростянка в Зеленоградске приостановлены по жалобе. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно жалобе ООО «Локал констракшн», проект государственного контракта и положения извещения о торгах содержит неправомерные противоречивые пункты. В частности, речь о сроках исполнения контракта (в извещении указана одна дата, в проекте контракта — другая. Комиссия УФАС по Москве согласилась с этим доводом, заказчику предписано устранить нарушения.

МГУ пытался провести торги в третий раз, начальная (максимальная) цена контракта составила почти 999 млн рублей. Предыдущие два аукциона были признаны несостоявшимися из-за того.

Победителю нужно было разработать рабочую документацию и завершить строительство корпусов № 1 и № 2 на территории Балтийской базы на улице Тургенева в Зеленоградске до конца 2025 года.

В 2019 году МГУ выкупил недостроенную гостиницу у Корпорации развития Калининградской области. Степень готовности зданий составляла 15% и 10% соответственно.

В мае 2022 года областной градостроительный совет со второго раза одобрил проект комплекса «в форме облака». В феврале 2023 года проект научно-учебного центра прошел госэкспертизу. Планировалось строительство двух четырёхэтажных корпусов высотой 18 метров. Один предназначен для обучения и научной работы, во втором должны располагаться номерной фонд для сотрудников и студентов.