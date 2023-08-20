Горвласти: решение по рельсам перед Бранденбургскими воротами примут «ближе к 2025 году»

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Через два года запланирован капитальный ремонт участка ул. Багратиона в районе Бранденбургских ворот. Об этом сообщает администрация Калининграда на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас, по данным администрации, в этом месте выравнивают брусчатку. «Решение по рельсам примут ближе к 2025 году, к моменту капремонта всей этой части ул. Багратиона», — сообщили горвласти.

В настоящее время завершается ремонт расположенных за Бранденбургскими воротами съездов с моста на ул. Суворова, с которых убрали трамвайные рельсы. Как отметили в администрации города, работы должны завершить к 1 сентября.

Ранее замглавы администрации Игорь Шлыков заявлял, что рассматривается возможность оставить на ул. Багратиона часть брусчатки и «трамвайных рельсов непосредственно возле объекта культурного наследия, возле этих ворот, как элемент, показывающий, как тут раньше все было организовано». Остальную брусчатку планируют демонтировать.

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