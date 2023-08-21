На брендирование стадиона на Острове в связи с переименованием выделяют 246 тысяч рублей (дополнено)

На замену элементов брендирования на стадионе на Острове, которому в августе присвоили название «Ростех Арена», выделяют 246 тысяч рублей. Учреждение провело закупку у единственного поставщика, информация об этом опубликована на портале госзакупок.



Судя по журналу событий, извещение о закупке разместили 18 августа. В тот же день был подписан протокол. Контракт заключили с компанией «Белая ворона». Согласно сведениям Единого госреестра юрлиц, ее учредителем и гендиректором выступает Ольга Дубновицкая. Основной вид деятельности фирмы — производство нательного белья.

В госучреждении «Стадион Калининград» корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли оперативно пояснить, какие именно элементы брендирования планируется заменить. Информацию пообещали предоставить позднее.

В начале августа стадион, носивший название «Калининград», официально переименовали в «Ростех Арена». Как ранее писал «Новый Калининград», у футболистов «Балтики» благодаря выходу в Российскую премьер-лигу появился спонсор в виде госкорпорации «Ростех». Структура пообещала выделять средства в том числе на содержание стадиона. <

Дополнено: как пояснили в госучреждении «Стадион Калининград», в рамках тендера предусмотрена замена внутреннего оформления спортивного сооружения, в частности, табличек и вывесок.