Прокуратура обнаружила нарушения в работе станции перегрузки отходов в Калининграде

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе станции перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты установили, что зона не оборудована навесом и не укрыта брезентом. Твердое покрытие имеет значительные дефекты и не обеспечивает водонепроницаемость. Кроме того, отсутствует система ливневой канализации. На станции не проводилась дератизация.

В прокуратуре отметили, что станция не поставлена на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Природоохранный прокурор внес представление компании, которая занимается перегрузкой отходов на станции. Материалы проверки направили в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.