СК начал проверку по сообщениям о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске

Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ и соцсетях о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра Следственного комитета России.



Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль. Он поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Дмитрию Бочарову представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

В СК указали, что в одной из соцсетей появилось видеообращение жителей Зеленоградска. В нем говорится, что проблема с водоснабжением существует с 2017 года и усугубляется в связи массовой застройкой населенного пункта многоквартирными домами и гостиницами.