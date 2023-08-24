СК начал проверку по сообщениям о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске

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Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ и соцсетях о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра Следственного комитета России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль. Он поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Дмитрию Бочарову представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

В СК указали, что в одной из соцсетей появилось видеообращение жителей Зеленоградска. В нем говорится, что проблема с водоснабжением существует с 2017 года и усугубляется в связи массовой застройкой населенного пункта многоквартирными домами и гостиницами.

В августе жители города писали жалобы на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой. По данным чиновников, давление холодного водоснабжения снижается в часы пик. Жителей заверили, что запускают дополнительные скважины и устанавливают в домах водоподнимающую аппаратуру, которая увеличивает напор воды на верхних этажах.

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