СМИ: школьников научат противодействовать боевым дронам в рамках НВП

Все новости по теме: Образование

Учеников 10-11 классов российских школ научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников. Обучение будет проходить в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП), пишет «Коммерсант» в понедельник, 21 августа, ссылаясь на рабочую программу курса.

Из неё следует, что школьникам расскажут об особенностях применения дронов на поле боя. Учащиеся будут иметь представление о ведении разведки местности с помощью БПЛА и научатся ими управлять.

Этому посвящён «Модуль № 3 „Основы технической подготовки и связи“» курса НВП.

Он появится в российских школах в этом учебном году.

Модуль «Элементы НВП», в свою очередь, включен в учебники по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10–11-х классов.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2024 года вместо ОБЖ в школах страны появится предмет «Основа безопасности и защита Родины».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter