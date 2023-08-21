СМИ: школьников научат противодействовать боевым дронам в рамках НВП

Учеников 10-11 классов российских школ научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников. Обучение будет проходить в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП), пишет «Коммерсант» в понедельник, 21 августа, ссылаясь на рабочую программу курса.



Из неё следует, что школьникам расскажут об особенностях применения дронов на поле боя. Учащиеся будут иметь представление о ведении разведки местности с помощью БПЛА и научатся ими управлять.

Этому посвящён «Модуль № 3 „Основы технической подготовки и связи“» курса НВП.

Он появится в российских школах в этом учебном году.

Модуль «Элементы НВП», в свою очередь, включен в учебники по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10–11-х классов.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2024 года вместо ОБЖ в школах страны появится предмет «Основа безопасности и защита Родины».