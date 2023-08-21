В Роскосмосе назвали основную причину крушения станции «Луна-25»

Основной причиной крушения станции «Луна-25» стал сбой при отключении двигателя. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет «Интерфакс».

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, — сказал Борисов. — Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата».

Как уточнил глава «Роскосмоса», станция врезалась в поверхность Луны из-за того, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту.

«Весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, мы знали все о положении корабля, тем не менее в 14:57 минут связь с аппаратам прекратилась, попытки восстановить связь оказались неудачными, предварительные расчеты баллистические показали, что за счёт нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.

Накануне, 20 августа, в «Роскосмосе» сообщили, что межпланетная автоматическая станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.