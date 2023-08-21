Прокуратура обещает защитить права жителей СНТ «Заря» при строительстве магистральной улицы

В прокуратуре области состоялось совещание по вопросу соблюдения прав жителей СНТ «Заря» при строительстве магистрали общегородского значения — улицы Генерала Толстикова в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании помимо представителей прокуратуры также приняли участие министр градостроительной политики области, представители регионального УГИБДД, глава администрации Калининграда.

«В ходе совещания заслушаны ответственные лица, обсужден вопрос изменения перечня земельных участков, через которые будет проходить магистральная улица. По итогам межведомственного взаимодействия предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на соблюдение прав жителей СНТ и недопущение нарушений законодательства», — отметили в прокуратуре.