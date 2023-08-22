В Зеленоградске собираются отремонтировать два дома из списка «под снос»

Фонд капитального ремонта собирается отремонтировать два исторических дома с деревянными элементами в Зеленоградске. Они располагаются в центре города на ул. Октябрьской, 22 и 25. Информацию об этом фонд разместил на сайте Госзакупок.



От будущего подрядчика требуется капитальный ремонт крыши, фасада, подвала и фундамента. Стоимость предстоящих работ оценили почти в 40 миллионов рублей. На их выполнение выделяют не более 147 дней с момента заключения договора с подрядчиком. Подача заявок на электронный аукцион заканчивается 23 августа. 28 августа подведут его итоги.

В марте 2017 года власти Зеленоградска подписали постановление о сносе 23 жилых домов довоенной постройки и объявить аукцион на право «заключения договора о развитии застроенной территории». Это несколько кварталов исторической застройки в непосредственной близости от площади «Роза ветров» у променада. В число этих домов входят и здания по указанным адресам. Власти тогда хотели расселить жителей.

В июле 2017 года по иску прокуратуры суд признал решение о сносе 23 домов незаконным. Как пояснили в прокуратуре, принять решение о развитии застроенной территории можно только после признания специальной комиссией домов на этой территории аварийными и подлежащими сносу.