Власти об открытии движения по Суворова к сентябрю: постараемся уложить асфальт на двух полосах

В Калининграде приостановили ремонт улицы Суворова. Техническое движение по магистрали все еще надеются открыть к первому сентября, но уже по меньшему количеству полос. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщила после оперативного совещания в горадминистрации сити-менеджер Елена Дятлова.



По словам Дятловой, накануне на улице Суворова в месте проведения ремонтных работ произошел прорыв коллектора. «Это объект, который принадлежит „Водоканалу“. Это еще немецкий коллектор чугунный диаметром 800 [мм] . Мы приостановили пока работы по укладке нижних слоев асфальта», — уточнила глава администрации.

«Водоканал» сейчас «интенсивно» обследует и ремонтирует коллектор на указанном участке дороги, чтобы избежать прорывов в будущем. Ситуацию контролируют министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, а также директор «Водоканала» Армен Мурадянц.

«Мы постараемся уложить нижние слои асфальта не на трех полосах, а на двух полосах, чтобы все-таки обеспечить движение к первому сентября. Параллельно будут вестись работы „Водоканалом“. <...> У нас первого сентября начинается школа — у нас меняется трафик движения в городе, особенно внутренние часы, когда дети едут в школу. Поэтому мы будем стараться по двум полосам открыть техническое движение», — пообещала Дятлова.

Она добавила, что полное завершение работ на Суворова запланировано на следующий год, поэтому нынешняя задержка не должна повлиять на конечные сроки сдачи объекта.

Ранее сообщалось, что 25 августа по нижним слоям асфальта на трех полосах автодороги на Суворова намерены открыть движение.