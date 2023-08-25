Горвласти отложили открытие движения по путепроводу на ул. Суворова до 10 сентября

Открытие технического движения на ремонтируемой ул. Суворова переносится на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.



Это связано с необходимостью устранения специалистами «Водоканала» аварии на довоенном чугунном коллекторе и последующей укладкой асфальта.

Ранее власти обещали постараться открыть техническое движение на двух полосах Суворова к 1 сентября.

«За пределами аварийного участка продолжаются плановые работы: устройство ливневой канализации, песчаного и щебёночного основания, установка бортового камня, устройство сетей муниципальной кабельной канализации», — говорится в сообщении.