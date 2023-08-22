Дятлова: пешеходный мост на остров Канта планируем построить к концу 2024 года

Построить Философский мост в Калининграде, который должен соединить набережную в районе улицы Гюго и остров Канта планируют только к концу 2024 года. Об этом во вторник, 22 сентября, после оперативного совещания в горадминистрации сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.



«Мы к апрелю следующего года сделать, скорее всего не успеем, но от планов по его строительству мы не отказываемся. Планируемый условный срок — конец следующего года», — отметила Дятлова.

Ранее губернатор Антон Алиханов потребовал построить пешеходный мост к 300-летию философа Иммануила Канта, который будут отмечать 22 апреля 2024 года. «Мост должен к этому моменту точно быть готов, открыт уже и функционировать», — распорядился глава региона. Однако сити-менеджер Елена Дялова вскоре заявила о том, что к следующей весне мост построить не успеют, из-за того, что разводной механизм моста необходимо заказывать на предприятии за пределами региона.

Пешеходный моста на остров Канта должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2022 года. Но о расторжении контракта на строительство стало известно в ноябре 2021 года. Ранее в компании «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей, сообщили, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что обнаруженные руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта. Цена контракта составила 8,1 млн рублей, на проектные работы давалось 250 дней.