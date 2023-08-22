Бизнес-омбудсмен связала высокие цены на такси с «насыщенностью региона туристами»

На цены на такси в Калининградской области влияет в том числе наплыв туристов. Такое мнение высказала бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 22 августа.



«Мне кажется, вот сейчас текущие цены на такси — это рынок. Это, во-первых, насыщенность нашего региона туристами. Ну давайте объективно: есть спрос, будет и предложение», — пояснила Нижегородова.

По ее словам, на тариф также влияет повышение цен на топливо. «И все остальные затраты тоже поднимаются, в том числе в связи с ростом и валюты, и ключевой ставки, и так далее», — отметила уполномоченная по правам предпринимателей. Прогноза по изменению цен на такси с осени, когда начнет действовать новый закон о такси, Нижегородова давать не стала. «Что будет с 1 сентября — давайте посмотрим, как это в итоге будет работать», — сказала она.