Бизнес-омбудсмен связала высокие цены на такси с «насыщенностью региона туристами»

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На цены на такси в Калининградской области влияет в том числе наплыв туристов. Такое мнение высказала бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 22 августа. 

«Мне кажется, вот сейчас текущие цены на такси — это рынок. Это, во-первых, насыщенность нашего региона туристами. Ну давайте объективно: есть спрос, будет и предложение», — пояснила Нижегородова.

По ее словам, на тариф также влияет повышение цен на топливо. «И все остальные затраты тоже поднимаются, в том числе в связи с ростом и валюты, и ключевой ставки, и так далее», — отметила уполномоченная по правам предпринимателей. Прогноза по изменению цен на такси с осени, когда начнет действовать новый закон о такси, Нижегородова давать не стала. «Что будет с 1 сентября — давайте посмотрим, как это в итоге будет работать», — сказала она.

С 1 сентября в России вступит в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Как писал «Новый Калининград», в Совете по развитию такси в регионах РФ считают, что для увеличения тарифов накопилось множество предпосылок. В калининградской службе такси «Максим» также не исключили, что после вступления в силу нового закона стоимость перевозок вырастет.

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