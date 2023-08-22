Облвласти рассчитывают решить проблему с гостиницами в жилых домах «пилотным проектом»

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Власти региона планируют решить проблему с размещением гостиниц в жилых домах путем включения Калининградской области в пилотный проект, который позволит легально работать таким объектам. Об этом заявила региональный бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 22 августа.

«Сейчас в федеральном заксобрании рассматривается такой пилотный проект, чтобы в ряде регионов — это Алтай, Крым, Севастополь — появились вот такие легально работающие гостевые дома. Я обращалась к правительству, к губернатору региона о том, чтобы наш регион тоже включили в этот пилотный проект. Это было поддержано, и вот мы сейчас ждем результата, чтобы нашим гостевым домам все-таки стало еще легче работать здесь в регионе», — сообщила Нижегородова.

Ранее она заявляла, что многие отельеры в Калининградской области находятся в судах в связи с необходимостью «легализовывать» гостиницы, расположенные в жилых домах. «И несмотря на то, что уже давно дано было поручение Мишустина по этому поводу, законопроект так и не принят. Конечно, хотелось бы как-то это ускорить», — отмечала бизнес-омбудсмен, выступая с докладом в областном заксобрании.

С октября 2019 года в России начал действовать закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах. Ограничения коснулись как хостелов в многоэтажках, так и отелей в индивидуальных жилых домах. Владельцам небольших гостиниц приходится «легализовывать» свои объекты путем изменения вида использования земельного участка под ними и статуса самих строений. «Новый Калининград» рассказывал о случаях, когда предприниматели в Калининградской области сталкиваются с противодействием со стороны муниципальных властей.

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