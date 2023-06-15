Нижегородова: у нас до сих пор не решен вопрос со статусом гостиниц в жилых домах

Многие отельеры в Калининградской области находятся в судах в связи с необходимостью «легализовывать» гостиницы, расположенные в жилых домах. Об этом сообщила бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова, выступая с докладом на заседании комитета по экономической политике областного заксобрания в среду, 14 июня.
«У нас многие отели судятся с контрольно-надзорными органами относительно статуса гостевых домов, которые расположены в индивидуальных жилых строениях. И несмотря на то, что уже давно дано было поручение Мишустина по этому поводу, законопроект так и не принят. Конечно, хотелось бы как-то это ускорить. Это решило бы достаточно серьезные проблемы наших местных отельеров», — сказала Нижегородова.С октября 2019 года в России начал действовать закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах. Ограничения коснулись как хостелов в многоэтажках, так и отелей в индивидуальных жилых домах. Владельцам небольших гостиниц приходится «легализовывать» свои объекты путем изменения вида использования земельного участка под ними и статуса самих строений. «Новый Калининград» рассказывал о случаях, когда предприниматели в Калининградской области сталкиваются с противодействием со стороны муниципальных властей.