Горвласти запрещают парковку на подъездах к школе на Рассветной

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С 23-24 августа на ул. Маршала Жукова и в Рассветном переулке на бывших парковочных местах парковка будет запрещена, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данных участках установят знаки «Парковка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

«Ограничение связано с необходимостью переоборудования бывших парковок в заездные карманы общественного транспорта для безопасной посадки/высадки пассажиров — в рамках общей подготовки улицы Маршала Жукова и Рассветного переулка к движению автобусов большого класса маршрута № 7 с заездом к школе № 59 и новостройкам», — говорится в сообщении.

Работы планируют завершить к 27 августа, чтобы автобусы могли пойти по маршруту к 1 сентября.

Ранее сообщалось об изменении маршрутной сети общественного транспорта в Калининграде.

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