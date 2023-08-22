Горвласти запрещают парковку на подъездах к школе на Рассветной

С 23-24 августа на ул. Маршала Жукова и в Рассветном переулке на бывших парковочных местах парковка будет запрещена, сообщает пресс-служба городской администрации.



На данных участках установят знаки «Парковка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

«Ограничение связано с необходимостью переоборудования бывших парковок в заездные карманы общественного транспорта для безопасной посадки/высадки пассажиров — в рамках общей подготовки улицы Маршала Жукова и Рассветного переулка к движению автобусов большого класса маршрута № 7 с заездом к школе № 59 и новостройкам», — говорится в сообщении.

Работы планируют завершить к 27 августа, чтобы автобусы могли пойти по маршруту к 1 сентября.

Ранее сообщалось об изменении маршрутной сети общественного транспорта в Калининграде.