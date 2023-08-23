Власти объяснили расхождение в стоимости реконструкции поликлиники на ул. Расковой

Власти объяснили расхождение в стоимости реконструкции поликлиники на ул. Расковой
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Судьба поликлиники на ул. М. Расковой

Власти региона объяснили расхождение между финансированием, предусмотренным в бюджете на реконструкцию здания поликлиники Городской больницы № 2 на улице Марины Расковой в Калининграде, и начальной ценой тендера. Как сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда», часть средств позднее направят на закупку немонтируемого оборудования.

Согласно изменениям в закон об областном бюджете, в рамках госпрограммы «Здравоохранение» на реконструкцию здания предусмотрены средства на два года: 80 млн рублей в 2023 году и 310,5 млн рублей — в 2024-м. В информации к тендеру, анонсированному на сайте областного Центра торгов, общая сумма средств на реконструкцию на 90,6 млн рублей меньше утвержденной. В частности, 78,5 млн рублей планируется направить в этом году и 221,4 млн — в следующем.

Как уточнили в областном Минздраве, аукцион будет объявлен на выполнение строительно-монтажных работ и закупку монтируемого оборудования, которое включено в проектно-сметную документацию. «Остаток денежных средств будет направлен на приобретение немонтируемого медицинского и иного оборудования, а также иные товары, работы, услуги, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию и его функционирования», — пояснили в ведомстве.

Торги по выбору подрядчика на реконструкцию здания поликлиники власти планируют провести до конца сентября. «Сроки выполнения работ и объемы финансирования определены на основании проектно-сметной и рабочей документации, а также результатов государственной экспертизы проектно-сметной и рабочей документации», — говорится в ответе на запрос.

Ранее депутат Госдумы Марина Оргеева заявила, что поликлинику на улице Марины Расковой планируют открыть после реконструкции в 2026 году. «Я думаю, что в 2026 году лечебное учреждение примет первых посетителей. Будет раньше — значит, замечательно», — сказала она в эфире ГТРК «Калининград».

Проект реконструкции здания поликлиники вышел из экспертизы в конце января этого года. Летом 2021 года ремонт учреждения оценивался в 415 млн рублей. На это планировали потратить средства от продажи участка на ул. Артиллерийской.

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