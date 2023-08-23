Жителей региона предупреждают о перекрытиях дорог 3 сентября из-за велопробега «Тур-де-Кранц»

В воскресенье, 3 сентября, будет временно ограничиваться движение транспорта из-за проведения 36-го традиционного велопробега «Тур-де-Кранц» по маршруту «Калининград — Зеленоградск — Калининград». Об этом сообщает пресс-служба мининфраструктуры области.

С 10.00 до 18.00 будет оперативно перекрываться движение транспорта на региональных дорогах:

— «Северный обход г. Калининграда» (на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова г. Калининграда),

— «Романово — Калининград» (на участке от границы города Калининграда до поселка Холмогоровка),

— «Холмогоровка — Коврово»,

— «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (на участке от поселка Коврово до Зеленоградска).

Подчеркивается, что участки дорог будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. «Как только колонна проследует — дорога будет открыта», — уточняется в сообщении.



