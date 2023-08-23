Власти планируют пересмотреть проект дорожного движения на 150 улицах Калининграда

Городские власти планируют пересмотреть организацию дорожного движения на 150 улицах городах. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает учреждение “Городское дорожное строительство и ремонт”, начальная (максимальная) стоимость проектирования организации дорожного движения составляет более 10 млн рублей. Заявки для участия в аукционе перестанут принимать 31 августа.

О желании изменить движение общественного транспорта в городе известно еще с апреля. Ранее городские власти уже информировали, что изменится сетка движения транспорта по Советскому проспекту.