На Сельме перекроют движение из-за велопробега «Тур де Кранц»

В Калининграде 3 сентября планируют перекрыть движение в районе Сельмы из-за велопробега «Тур де Кранц» (12+), сообщает городская администрация.

С 9 до 11 часов будут для транспорта будут недоступны улицы на следующем маршруте: дворец спорта «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Челнокова. С 16 до 18 часов: ул. Челнокова — ул. Елизаветинская — ул. Согласия — дворец спорта «Янтарный».

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта, а также за привлечение волонтёров возложена на организатора велопробега», — отметили в мэрии.

Также в этот день ограничивается движение транспорта по маршруту «Калининград — Зеленоградск — Калининград». С 10 до 18 часов будет перекрываться движение транспорта на региональных дорогах:

— «Северный обход» (на участке от Советского проспекта до ул. Челнокова),

— «Романово — Калининград» (на участке от границы Калининграда до Холмогоровки),

— «Холмогоровка — Коврово»,

— «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (на участке от Коврово до Зеленоградска).

Участки дорог будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. Как только колонна проследует, дорога будет открыта, пояснили в региональном министерстве инфраструктуры.