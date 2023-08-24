Власти закупают компьютеры и оргтехнику для онкоцентра на 58 млн руб

Областные власти осуществляют закупку оргтехники, программного обеспечения и компьютеров для сотрудников строящегося онкоцентра, информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок.

Речь об оборудовании рабочих мест для 316 человек. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет более 58 миллионов рублей. Прием заявок на аукцион будет продолжаться до 31 августа.

Ранее областные власти обещали открыть учреждение до конца 2023 года и утверждали, что кадровый состав онкоцентра укомплектован более чем на 70%. Сроки открытия медицинского учреждения несколько раз переносились, за что подрядчику назначали неустойку в полмиллиарда рублей.



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