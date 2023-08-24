В Калининграде значительно вырос спрос на услуги частных тренеров

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За летние месяцы спрос на услуги частных спортивных тренеров различной специализации в Калининграде вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит сервис «Авито Услуги».

Одно из самых популярных хобби в Калининграде, по данным платформы, — танцы. Спрос на занятия с хореографом увеличился на 219%.

Активно вырос интерес калининградцев и к занятиям футболом. Желающих погонять мяч среди взрослых и детей стало, по данным платформы, на 150% больше.

Традиционно растёт интерес к фитнесу (+111%). Также в число любимых занятий горожан входит бокс.

В этих направлениях растёт не только спрос, но и предложение. Объявлений в категории «Спорт, танцы» в Калининграде публикуется в этом году на 52% больше.

За индивидуальную тренировку или часовое занятие с хореографом в зале калининградцы отдают порядка 1 тыс. рублей. Позаниматься в группе или онлайн стоит в среднем в 2 раза дешевле.

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