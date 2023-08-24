Горвласти хотят благоустроить сквер Шиллера за 2 млн рублей

На благоустройство сквера Шиллера, находящегося на пересечении ул. Театральной и проспекта Мира, городские власти выделили порядка 2 млн рублей. Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.



В перечень необходимых работ входит перекладка тротуарной клинкерной плитки, устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка», замена гранитных плит, посев газонов и установка урн.

На благоустройство отводится 105 дней с даты начала исполнения контракта.

Подрядчика должны определить 1 сентября.

В прошлый раз работы по благоустройству сквера должны были провести в августе 2022 года. В 2018 сквер был отремонтирован на сумму 519 тыс. рублей.