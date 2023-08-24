Глава калининградской епархии РПЦ стал патриаршим наместником

Глава калининградской епархии РПЦ стал патриаршим наместником
Архиепископ Серафим. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава калининградской епархии РПЦ архиепископ Серафим назначен патриаршим наместником. Решение об это было принято на заседании Священного Синода в четверг, 24 августа. Как сообщается на сайте епархии, Серафим назначен патриаршим наместником Калининградской митрополии с титулом «Балтийский и Светлогорский».

Калининградская митрополия была учреждена в 2016 году. Она включает Калининградскую и Черняховскую епархии. Тогда же Священный Синод одобрил «выраженную калининградцами просьбу к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу оставить за собой временное управление Калининградской митрополией», отмечается в сообщении.

После посещения региона патриархом Кириллом в июле 2023 года архиереи и духовенство обратились к нему с прошением учредить в Калининградской области патриаршее наместничество по образцу патриаршего наместничества в Московской области для «поддержания духовной связи» между ними. По итогам заседания Священного Синода главу РПЦ попросили определить круг прав, полномочий и обязанностей патриаршего наместника Калининградской митрополии.

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