«Не духовная смерть людей, а некий сон»: в Калининграде с визитом побывал патриарх Кирилл (фото)

Калининград с визитом посетил патриарх Кирилл. В субботу, 1 июля, предстоятель РПЦ возглавил всенощное бдение в Кафедральном соборе на площади Победы. А в воскресенье, 2 июля, он освятил храм святых Константина и Елены на ул.

Левитана, и провел в нем божественную литургию.

«Калининград — это особое место для всей нашей родины, ну и особое место для Русской православной церкви. Хорошо вспоминаю, с какими большими трудностями церковь наша здесь делала первые свои шаги. Как мало было людей православных, а если и были такие православные, то отвыкшие от посещения храма. И как непросто было проповедовать слово божие, когда по глазам чувствовалось, что не все понимают и не все готовы принять эту проповедь. Но то была не духовная смерть людей, а некий сон», — сказал в своем обращении после вечернего богослужения патриарх Кирилл.

Администрация Калининграда ранее объявила о том, что в связи с визитом патриарха будут перекрываться окрестные дороги. В частности, в субботу на несколько часов транспорт не мог проехать о ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до пл. Победы, а в воскресенье — по ул. Левитана на участке от пер. Пархоменко до ул. Вознесенской.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград