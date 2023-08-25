Горвласти оценили реконструкцию Литовского вала в полмиллиарда рублей

Горвласти оценили реконструкцию Литовского вала в полмиллиарда рублей
Визуализация благоустройства на Литовском валу: администрация Калининграда
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Городские власти оценили объём капитальных вложений в реконструкцию Литовского вала в 524,4 млн рублей (в предполагаемых ценах 2024 — 2026 годов). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, реконструкция должна пройти в 3 этапа. Разработку проектной документации по ним планируют начать в ноябре 2023 года. Первые два участка общей протяжённостью 1,7 км рассчитывают отремонтировать к декабрю 2024 года, последние 300 метров — к июню 2025.

Полностью закончить работы на Литовском валу горвласти рассчитывают в 2026 году.

Как сообщалось ранее, отремонтированная улица станет частью пешеходного туристического маршрута, который свяжет Верхнее озеро, Музей янтаря, Королевский ворота, Закхаймские ворота, бастион «Литва» и набережную Трибуца.

Ранее власти намеревались начать реконструкцию Литовского вала в 2022 году. Всю зеленую зону на территории Литовского вала (сам вал, пространства перед и за ним) собираются расчистить и благоустроить. Там планируется создать велосипедно-пешеходную зону. В прошлом году была представлена визуализация части будущего благоустройства Литовского вала, согласно которой в нескольких уровнях на самом валу будут сделаны деревянные дорожки.

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