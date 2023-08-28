Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга привлекательности рынка труда

Калининградская область оказалась заняла 51 место в рейтинге регионов по рынку труда. Его составило РИА «Новости».



Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,6 баллами. «В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы», — отмечает агентство. На самой нижней позиции оказалась Ингушетия с показателем меньше 10.

У Калининградской области по итогам прошлого года — 58,1 балла (в 2021 году было 55,7 балла). Исследование «позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы», отмечают его авторы.