Калининградская область оказалась в нижней части рейтинга привлекательности рынка труда

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Калининградская область оказалась заняла 51 место в рейтинге регионов по рынку труда. Его составило РИА «Новости».

Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно из 100 возможных. Третье место занимает Московская область с 86,6 баллами. «В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы», — отмечает агентство. На самой нижней позиции оказалась Ингушетия с показателем меньше 10.

У Калининградской области по итогам прошлого года — 58,1 балла (в 2021 году было 55,7 балла). Исследование «позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы», отмечают его авторы.

Ранее сообщалось, что Калининградская область заняла одну из последних строчек рейтинга регионов по уровню зарплат, находится в хвосте рейтинга по благосостоянию семей, а также вошла в число 30 регионов с самым закредитованным населением. Средняя зарплата в Калининградской области в первом полугодии 2023 года, по данным Калининградстата, составила порядка 53,5 тыс. рублей.

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