В России за год на треть выросли цены на смартфоны

В России выросли цены на смартфоны на 32% в первой половине 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022. Средняя цена сейчас составляет примерно до 25 тысяч рублей. Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.



Средние цены растут в первую очередь на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, сказал руководитель аналитического центра GS Group. Китайские марки Realme, Xiaomi, Infinix постепенно приходят на место ушедших моделей Samsung и поставляют на российский рынок смартфоны «среднего и высокого ценового сегментов». Бюджетные модели отходят на второй план.

На цены повлиял и курс рубля, и повышение цен производителями, и удорожание логистики, и то, что в первом полугодии значительная часть устройств была закуплена заранее с учетом маркетинговых акций производителей. Сейчас их приобретают за полную цену.