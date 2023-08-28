Власти посоветовали калининградцам покупать продукты на ярмарках

Министерство экономического развития промышленности и торговли Калининградской области посоветовало жителям региона следить за ценами в разных магазинах и покупать продукты питания на ярмарках. Комментарий с таким содержанием появился на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте» после того, как один из жителей попросил объяснить, почему так выросли цены (в частности, на мясо и рыбу).



«Основную часть розничной цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки, — пояснили представители регионального минэкпрома. — Всё же в нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости».

Далее представитель министерства пояснил, что торговля на территории региона представлена в различных форматах (рынки, ярмарки, магазины) и стоимость одного товара в различных торговых точках «может отличаться».

«Продукцию местных производителей без торговых надбавок можно приобрести на муниципальных ярмарочных площадках и ярмарках Калининграда, — добавили в министерстве. — Предлагаем для выбора необходимого товара отслеживать цены в разных торговых организациях. Если вы заметили резкое увеличение в цене, пожалуйста, сообщайте об этом напрямую в Управление Федеральной антимонопольной службы по телефону горячей линии: 8 499 755-23-23, добавочный код 039-111».