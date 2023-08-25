Шок-филе и обвал по томатам: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последний месяц цены на продукты из списка мониторинга «Нового Калининграда» в крупнейших торговых сетях региона существенно не выросли за исключением двух позиций: куриного филе и апельсинов. Первый товар в расчете на килограмм у всех ритейлеров превышает 400 рублей. Подорожание за месяц составило, в зависимости от сети, 8-90 рублей. Килограмм апельсинов спустя четыре недели подорожал на 40-69 рублей.
Овощи в августе в торговых сетях Калининградской области подешевели. Так, цена за килограмм картофеля снизилась на 20-23 рубля, килограмм лука — на 17-20 рублей, килограмм моркови — на 10-20 рублей. У двоих из трех ритейлеров также подешевела белокочанная капуста — на 30-40 рублей. Весьма существенно подешевели и помидоры: цена за килограмм снизилась на 26-70 рублей. Стоимость огурцов колеблется в зависимости от торговой сети.
Из фруктов помимо апельсинов значительных изменений в ценах не наблюдается. Яблоки в супермаркетах сейчас можно найти по 80-100 рублей за килограмм: ритейлеры предлагают их под категориями «Сезонные» и «Фермерские».
Ассортимент муки в августе во всех торговых сетях частично изменился, килограмм этого товара несколько подешевел. В двух из трех торговых сетей снизились цены на макароны. Стоимость десятка яиц первой категории колеблется в зависимости от ритейлера.
Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
28,99 (+1 руб.)
|
33,90 (цена не изм.)
|
32,99 (-3 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
53,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 180 г
|
89,99 «Добрая кормилица»
|
89,90 «Добрая кормилица»
|
нет
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (+90 руб.)
|
439,00 (+39,10 руб.)
|
417,99 (+8 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
139,99 «Великолукский МК», по акции
|
169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)
|
нет
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
189,99 «Сохраним традиции», по акции (-60 руб.)
|
199,90 «ОВА», по акции
|
135,99 «Сохраним традиции»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49,99 «Нижегородская», по акции
|
59,90 (без названия), по акции
|
49,99 «Селяночка»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
63,99 (-6 руб.)
|
69,90 (цена не изм.)
|
69,90 (+5 руб.)
|
Рис, 800-900 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
84,90 (+5 руб.)
|
85,49 (+0,5 руб.)
|
Гречка, 800 г
|
79,99 (+25 руб.)
|
54,90 (цена не изм.)
|
54,89 (цена не изм.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
66,99 (цена не изм.)
|
59,90 (-10 руб.)
|
55,99 (-11 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
142,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
135,99 АО «Молоко» (Крестьянское)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
139,90 «Олейна», по акции (+20 руб.)
|
137,99 «Золотая семечка»
|
Сахар, 1 кг
|
84,99 (+1 руб.)
|
83,90 (цена не изм.)
|
79,49 (-4,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
29,99, молодой (-20 руб.)
|
29,90, по акции (-20 руб.)
|
33,99, молодой (-23 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
39,99 (-20 руб.)
|
49,90 (-10 руб.)
|
45,49 (-17 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
39,99 (-40 руб.)
|
79,90 (цена не изм.)
|
37,99 (-30 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99, по акции (-10 руб.)
|
69,90 (-20 руб.)
|
44,99 (-18,5 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
89,99, гладкие (+10 руб.)
|
119,90, гладкие, по акции
|
88,99 (-51 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
69,99 (-70 руб.)
|
79,90 (-60 руб.)
|
91,99 (-26 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
169,90 (+20 руб.)
|
147,99 (-1 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
169,99 (+40 руб.)
|
179,90 (+45 руб.)
|
168,99 (+69 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
79,99 (фермерские)
|
139,90 «Голден», по акции
|
99,99 (сезонные)
|
Бананы, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
109,90 (+10 руб.)
|
нет
|
|
Общая стоимость корзины
|
2585,74 руб.
|
2826,5 руб.
|
2174,08 руб. (без учета творога, фарша и бананов)
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 25 августа 2023 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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