Шок-филе и обвал по томатам: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За последний месяц цены на продукты из списка мониторинга «Нового Калининграда» в крупнейших торговых сетях региона существенно не выросли за исключением двух позиций: куриного филе и апельсинов. Первый товар в расчете на килограмм у всех ритейлеров превышает 400 рублей. Подорожание за месяц составило, в зависимости от сети, 8-90 рублей. Килограмм апельсинов спустя четыре недели подорожал на 40-69 рублей.

Овощи в августе в торговых сетях Калининградской области подешевели. Так, цена за килограмм картофеля снизилась на 20-23 рубля, килограмм лука — на 17-20 рублей, килограмм моркови — на 10-20 рублей. У двоих из трех ритейлеров также подешевела белокочанная капуста — на 30-40 рублей. Весьма существенно подешевели и помидоры: цена за килограмм снизилась на 26-70 рублей. Стоимость огурцов колеблется в зависимости от торговой сети.

Из фруктов помимо апельсинов значительных изменений в ценах не наблюдается. Яблоки в супермаркетах сейчас можно найти по 80-100 рублей за килограмм: ритейлеры предлагают их под категориями «Сезонные» и «Фермерские».

Ассортимент муки в августе во всех торговых сетях частично изменился, килограмм этого товара несколько подешевел. В двух из трех торговых сетей снизились цены на макароны. Стоимость десятка яиц первой категории колеблется в зависимости от ритейлера.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


28,99 (+1 руб.)

33,90 (цена не изм.)

32,99 (-3 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


53,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.)

Сметана, 20%, 315 г

68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 180 г

89,99 «Добрая кормилица»

89,90 «Добрая кормилица»

нет

Филе куриное, 1 кг

439,99 (+90 руб.)

439,00 (+39,10 руб.)

417,99 (+8 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


139,99 «Великолукский МК», по акции

169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.)

нет

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

189,99 «Сохраним традиции», по акции (-60 руб.)

199,90 «ОВА», по акции

135,99 «Сохраним традиции»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

49,99 «Нижегородская», по акции

59,90 (без названия), по акции

49,99 «Селяночка»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

63,99 (-6 руб.)

69,90 (цена не изм.)

69,90 (+5 руб.)

Рис, 800-900 г

79,99 (цена не изм.)

84,90 (+5 руб.)

85,49 (+0,5 руб.)

Гречка, 800 г

79,99 (+25 руб.)


54,90 (цена не изм.)

54,89 (цена не изм.)

Макароны «Макфа», 450 г

66,99 (цена не изм.)

59,90 (-10 руб.)

55,99 (-11 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

142,99 АО «Молоко» (Крестьянское)

142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

135,99 АО «Молоко» (Крестьянское)

Масло подсолнечное, 1 л

129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


139,90 «Олейна», по акции (+20 руб.)

137,99 «Золотая семечка»

Сахар, 1 кг

84,99 (+1 руб.)

83,90 (цена не изм.)

79,49 (-4,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

29,99, молодой (-20 руб.)

29,90, по акции (-20 руб.)

33,99, молодой (-23 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

39,99 (-20 руб.)

49,90 (-10 руб.)

45,49 (-17 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

39,99 (-40 руб.)

79,90 (цена не изм.)

37,99 (-30 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99, по акции (-10 руб.)

69,90 (-20 руб.)

44,99 (-18,5 руб.)

Огурцы, 1 кг

89,99, гладкие (+10 руб.)

119,90, гладкие, по акции

88,99 (-51 руб.)

Помидоры, 1 кг

69,99 (-70 руб.)

79,90 (-60 руб.)

91,99 (-26 руб.)

Лимоны, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

169,90 (+20 руб.)

147,99 (-1 руб.)

Апельсины, 1 кг

169,99 (+40 руб.)

179,90 (+45 руб.)

168,99 (+69 руб.)

Яблоки, 1 кг

79,99 (фермерские)

139,90 «Голден», по акции

99,99 (сезонные)

Бананы, 1 кг

99,99 (цена не изм.)

109,90 (+10 руб.)

нет


Общая стоимость корзины

2585,74 руб.

2826,5 руб.

2174,08 руб. (без учета творога, фарша и бананов)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 25 августа 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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