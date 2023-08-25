Шок-филе и обвал по томатам: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последний месяц цены на продукты из списка мониторинга «Нового Калининграда» в крупнейших торговых сетях региона существенно не выросли за исключением двух позиций: куриного филе и апельсинов. Первый товар в расчете на килограмм у всех ритейлеров превышает 400 рублей. Подорожание за месяц составило, в зависимости от сети, 8-90 рублей. Килограмм апельсинов спустя четыре недели подорожал на 40-69 рублей.



Овощи в августе в торговых сетях Калининградской области подешевели. Так, цена за килограмм картофеля снизилась на 20-23 рубля, килограмм лука — на 17-20 рублей, килограмм моркови — на 10-20 рублей. У двоих из трех ритейлеров также подешевела белокочанная капуста — на 30-40 рублей. Весьма существенно подешевели и помидоры: цена за килограмм снизилась на 26-70 рублей. Стоимость огурцов колеблется в зависимости от торговой сети.

Из фруктов помимо апельсинов значительных изменений в ценах не наблюдается. Яблоки в супермаркетах сейчас можно найти по 80-100 рублей за килограмм: ритейлеры предлагают их под категориями «Сезонные» и «Фермерские».

Ассортимент муки в августе во всех торговых сетях частично изменился, килограмм этого товара несколько подешевел. В двух из трех торговых сетей снизились цены на макароны. Стоимость десятка яиц первой категории колеблется в зависимости от ритейлера.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

28,99 (+1 руб.) 33,90 (цена не изм.) 32,99 (-3 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

53,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 50,49 «Залесский фермер» (-1,7 руб.) Сметана, 20%, 315 г 68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 63,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 180 г 89,99 «Добрая кормилица» 89,90 «Добрая кормилица» нет Филе куриное, 1 кг 439,99 (+90 руб.) 439,00 (+39,10 руб.) 417,99 (+8 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

139,99 «Великолукский МК», по акции 169,90 «Великолукский МК» (цена не изм.) нет Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 189,99 «Сохраним традиции», по акции (-60 руб.) 199,90 «ОВА», по акции 135,99 «Сохраним традиции» Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49,99 «Нижегородская», по акции 59,90 (без названия), по акции 49,99 «Селяночка» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 63,99 (-6 руб.) 69,90 (цена не изм.) 69,90 (+5 руб.) Рис, 800-900 г 79,99 (цена не изм.) 84,90 (+5 руб.) 85,49 (+0,5 руб.) Гречка, 800 г 79,99 (+25 руб.)

54,90 (цена не изм.) 54,89 (цена не изм.) Макароны «Макфа», 450 г 66,99 (цена не изм.) 59,90 (-10 руб.) 55,99 (-11 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 142,99 АО «Молоко» (Крестьянское) 142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 135,99 АО «Молоко» (Крестьянское) Масло подсолнечное, 1 л 129,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

139,90 «Олейна», по акции (+20 руб.) 137,99 «Золотая семечка» Сахар, 1 кг 84,99 (+1 руб.) 83,90 (цена не изм.) 79,49 (-4,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 29,99, молодой (-20 руб.) 29,90, по акции (-20 руб.) 33,99, молодой (-23 руб.) Лук репчатый, 1 кг 39,99 (-20 руб.) 49,90 (-10 руб.) 45,49 (-17 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 39,99 (-40 руб.) 79,90 (цена не изм.) 37,99 (-30 руб.) Морковь, 1 кг 59,99, по акции (-10 руб.) 69,90 (-20 руб.) 44,99 (-18,5 руб.) Огурцы, 1 кг 89,99, гладкие (+10 руб.) 119,90, гладкие, по акции 88,99 (-51 руб.) Помидоры, 1 кг 69,99 (-70 руб.) 79,90 (-60 руб.) 91,99 (-26 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 169,90 (+20 руб.) 147,99 (-1 руб.) Апельсины, 1 кг 169,99 (+40 руб.) 179,90 (+45 руб.) 168,99 (+69 руб.) Яблоки, 1 кг 79,99 (фермерские) 139,90 «Голден», по акции 99,99 (сезонные) Бананы, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 109,90 (+10 руб.) нет

Общая стоимость корзины 2585,74 руб. 2826,5 руб. 2174,08 руб. (без учета творога, фарша и бананов)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 25 августа 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.