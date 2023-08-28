Дежурный по задвижке: горвласти решили по ночам следить за уровнем воды в Литовском ручье

Мэрия Калининграда организует дежурства (в том числе ночные) в районе Гагаринского и Литовского ручьев в связи с угрозой подтоплений. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил «Новому Калининграду» первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. По словам чиновника, дежурство будет организовано в четырех точках.



«Если ситуация будет осложняться, будем принимать меры. Может быть, где-то будем закрывать шандор или где-то открывать больше, чтобы перепускать воду и ликвидировать возможные подтопления».

Шлыков добавил, что в крайнем случае могут открыть дамбу, возведенную в рамках очистки Ялтинского пруда.

«Ночное будет дежурство, — продолжил чиновник. — Будут регулярные доклады по ситуации главе администрации. Исходя из нее будет приниматься оперативное решение».