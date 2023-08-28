«Будет коллапс»: в Калининграде прогнозируется 30% рост цен на такси с 1 сентября

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С 1 сентября цены на такси в Калининграде вырастут примерно на 30% из-за уменьшения количества водителей на линии. Об этом заявил председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко в эфире «Балтик плюс» в понедельник, 28 августа.

Эксперт отметил, что повышение цен уже произошло, но не из-за нового закона о такси: «Это связано с притоком туристов, но косвенно, потому что водители уезжают в область с этими туристами, а те люди, которые хотят в городе уехать, сталкиваются с нехваткой машин. И естественно поднимается цена, потому что поднимается спрос».

По поводу того, что произойдет 1 сентября, Татаренко сказал следующее: «Большая часть машин действительно будет стоять. Потому что не известно, что будет первого числа: примут ли полностью весь закон или все-таки, может быть, какие-то послабления сделают или перенесут. Будет коллапс. Возможно, просто много машин будут стоять на улице с включенными шашками в ожидании пассажира с улицы».

Подробно о ситуации с изменениями, которые несет новый закон о такси, можно узнать в материале «Нового Калининграда».

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