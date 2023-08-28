В Калининграде экстренно перекрыли улицу Железнодорожную из-за аварии на сетях

В Калининграде экстренно перекрыли улицу Железнодорожную от улицы Портовой до улицы Суворова из-за аварии на сетях. Первой о перекрытии сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.



«Госавтоинспекция Калининградской области информирует жителей Калининграда о временном ограничении движения по улице Железнодорожной на участке от ул. Портовой до ул. А. Суворова в связи с проводимыми ремонтными работами, — пояснили в ведомстве. — УГИБДД УМВД России по Калининградской области просит заранее строить свой маршрут, учитывая данные обстоятельства».

В «Водоканале» подтвердили факт аварии на сетях, но подробности пообещали дать позднее.