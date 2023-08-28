Помешали обильные осадки: улицу Железнодорожную снова перекрыли из-за прорыва коллектора

Улицу Железнодорожную в Калининграде перекрыли из-за аварии на коллекторе. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, прорыв произошел на том же коллекторе, что и в минувшую пятницу, но на другом участке.



«Совсем недавно был прорыв коллектора на перекрестке ул. Суворова и Железнодорожной, — рассказали в мэрии. — По всей протяженности ул. Железнодорожной проходит этот же самый коллектор, где сегодня произошел очередной прорыв трубопровода, но уже на пересечении ул. Портовой и Железнодорожной. Данный коллектор довоенной постройки. Частично его перекладывали в 60-е годы. Сети здесь в ветхом состоянии. Сегодняшний порыв это подтверждает. Кроме того, не надо забывать, что в Калининграде смешанная система приема канализации. В какой-то части города ливнёвая канализация присоединена к хозяйственно-бытовой. В данном случае из-за обильных ночных осадков была большая нагрузка на сети, в результате чего произошёл прорыв».

Аварийные бригады областного «Водоканала», как уверяют в мэрии, уже находятся на месте прорыва и оперативно предпринимают меры по устранению аварии.

«При помощи специализированной техники вскрыто дорожное полотно, — добавили в пресс-службе. — Запущены работы по санированию участка, которые планируется завершить в течение недели. Из-за сложности выполняемых работ и в целях обеспечения безопасности людей осуществлено временное перекрытие дорожного движения по ул. Железнодорожная. Прикладываются все усилия и ресурсы для скорейшего возобновления работы системы канализации на данной территории».

В горадминистрации также пообещали, что в рамках проекта строительства автомобильного моста улица Железнодорожная будет перестраиваться в 2025 году. На завершающем этапе строительства моста переложат и старый довоенный коллектор.