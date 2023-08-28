Глава ассоциации такси региона пожаловался на недостаточно высокую оплату труда таксистов

Оплата труда таксистов является недостаточно высокой, несмотря на рост цен на их услуги. Об этом заявил председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко в эфире «Балтик плюс» в понедельник, 28 августа.



По его словам, цена на топливо растет, запчасти дорожают, а тарифы на услуги такси в регионе стали повышаться только в последнее время: «Последние месяца полтора ценник приятный, можно зарабатывать. А до этого мы выживали. И мы выживали лишь потому что государство не хотело и не хочет до сих пор цены взять под свой контроль».

Идеальной Татаренко считает ситуацию, сложившуюся в советское время: «Многие государственные предприятия автомобильные работали практически на дотациях. Да, я не призываю, чтобы прямо в ноль, но государство должно давить на агрегаторов с требованием установить минимальные цены. Явно не 79 рублей за 2 км пути. То есть, есть золотая середина в цене. Васю не устраивает ехать за 450, меня не устраивает вести Васю за 150. Давайте сделаем 300 — устроит всех. И цену плавающую нужно сделать только в случае: ночь, буран, когда многие таксисты ну не рискнут ехать, или еще какое-то происшествие, день города — можно слегка повышать цены. Сделать их менее плавающими, ближе к серединке между минимальной и максимальной».