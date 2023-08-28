Глава ассоциации такси региона пожаловался на недостаточно высокую оплату труда таксистов

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Оплата труда таксистов является недостаточно высокой, несмотря на рост цен на их услуги. Об этом заявил председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко в эфире «Балтик плюс» в понедельник, 28 августа.

По его словам, цена на топливо растет, запчасти дорожают, а тарифы на услуги такси в регионе стали повышаться только в последнее время: «Последние месяца полтора ценник приятный, можно зарабатывать. А до этого мы выживали. И мы выживали лишь потому что государство не хотело и не хочет до сих пор цены взять под свой контроль».

Идеальной Татаренко считает ситуацию, сложившуюся в советское время: «Многие государственные предприятия автомобильные работали практически на дотациях. Да, я не призываю, чтобы прямо в ноль, но государство должно давить на агрегаторов с требованием установить минимальные цены. Явно не 79 рублей за 2 км пути. То есть, есть золотая середина в цене. Васю не устраивает ехать за 450, меня не устраивает вести Васю за 150. Давайте сделаем 300 — устроит всех. И цену плавающую нужно сделать только в случае: ночь, буран, когда многие таксисты ну не рискнут ехать, или еще какое-то происшествие, день города — можно слегка повышать цены. Сделать их менее плавающими, ближе к серединке между минимальной и максимальной».

Ранее председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам регионального Заксобрания Александр Никулин рассказал, что новый закон о такси (он вступает в силу 1 сентября) дает право перевозчику формировать тариф, учитывающий время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности. О других нововведениях, связанных с этим законом, можно узнать в материале «Нового Калининграда».

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